Personali, originali, audaci: gli abiti sfoggiati ai Grammy 2022 dalle star sono un’indimenticabile lezione di look su misura.

Quali sono le regole, le dritte, i consigli – ammesso che ce ne siano – per scegliere l’abito perfetto in occasione di un evento o di un’occasione speciale? I look delle star sul red carpet dei Grammy 2022, i premi più prestigiosi della musica che si sono tenuti alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, ci ricordano che in vista delle cerimonie che verranno e delle serate a cui parteciperemo è la personalità ad essere la chiave perfetta per scegliere l’abito delle grandi occasioni.

Da Lady Gaga a Dua Lipa, passando per una meravigliosa Donatella Versace e ritrovando Avril Lavigne, siete pronte ad appuntarvi i look più belli da cui prendere ispirazione?

Grammy 2022, i look di Dua Lipa, Lady Gaga, Haley Bieber: eleganza e nostalgia

Rispetto agli Oscar, il red carpet dei Grammy predilige un look che sia un perfetto incontro tra la stravaganza del Met Gala, ma senza troppe prodezze, e un dress code glamour che enfatizzi il prestigio della serata, che resta pur sempre un momento ufficiale. Così come la musica deve raccontare l’artista, allo stesso modo artisti e ospiti hanno scelto abiti che riflettessero la loro personalità.

– Bellezza, talento e classe sono perfettamente incarnate dal look di Lady Gaga in un meraviglioso abito Armani Privé da diva dall’eco anni ’40, con una gonna volant dall’effetto scenico in un look bicolor black and white. Senza dubbio lei è la signora della serata, in un look pop raffinatissimo che riflette la sua carriera.

– Star della serata è stata Dua Lipa, con il suo look firmato Donatella Versace che richiama una creazione di Gianni Versace del 1992 con dettagli bondage e impreziosito da catene con ciondolo della Medusa: un abito che come ha dimostrato proprio la stilista, protagonista di un siparietto sul palco proprio con Dua Lipa, diventa è una jumsuit attillata da indossare con o senza gonna.

– Al grido di less is more Hailey Bieber sceglie un semplice abito bianco in seta, un modello seducente ed elegante, un look inspo perfetto da cerimonia semplice ed essenziale, quasi a ricordare che a rendere incantevole un abito è il sorriso e la luminosità con cui lo si indossa. Senza dimenticare un gioiello lucente e scintillante ad impreziosire il décolléte.

l look di Avril Lavigne, Donatella Versace, Paris Hilton: romantic punk, sensualità e trasparenza

Vedere indossare sul red carpet Avril Lavigne – per cui il tempo non sembra mai passato dai tempi di Complicated – un long dress composto da maxi gonna di tulle stratificata e un top dallo scollo generoso fasciato da una una cintura con scritte punk, è espressione di quanto il tocco personale possa rendere un abito unico. Dal suo look apprendiamo piccoli accorgimenti per rendere rock un abito dal taglio romantico.

– Tra i colori del nostro guardaroba e delle nuance da scegliere per i nostri abiti da cocktail, Donatella Versace ci ricorda che il color lime è una scommessa per la primavera/estate del 2022: abito bustier scintillate con trasparenze, per un look sexy e raffinato, completato da stivali cuissardes dalle zeppe maxi. Come sempre e da sempre, Donatella docet.

– L’argento ruba la scena del red carpet prima con Lenny Kravitz, che con maglia metallica, pantalone in pelle ed anfibi ci regala un look space rock da voler indossare ora e subito, e poi con Paris Hilton, che punta su un mantello silver ricamato e in tulle trasparente: un look regale e sofisticato dall’allure luxury.

Riproduzione riservata © 2022 - DG