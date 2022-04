Si inizia a parlare sempre più di metaverso nel mondo della moda e di NFT, ma a cosa si riferiscono nel mondo del mondo del fashion?

Proprio di recente si è conclusa la prima edizione virtuale del mondo del fashion, la Metaverse Fashion Week 2022, che ha realizzato la sua prima edizione sulla piattaforma Decentraland. Qualche anno fa in piena pandemia avevamo parlato di phygital in ambito fashion week, intendendo sfilate trasmesse online ma pur sempre registrate dal vivo. Nel caso invece della MVFW 2022 si è andati oltre: più che di digitale parliamo di virtuale, in un mondo a cui accediamo online e partecipiamo in sembianze di avatar e dove per muoversi e vivere eventi ed esperienze, è indispensabile conoscere cosa siano gli NFT.

NFT: cosa significa, cosa sono e come funzionano nel metaverso

NFT è un acronimo, che significa Non Fungible Token, ovvero gettone non fungibile, unico e raro, esattamente come un’opera d’arte che non può essere copiata. Quando si parla di gettoni digitali si fa spesso riferimento ai Bitcoin o agli Ethereum, che sono le criptovalute più note e che possono essere scambiate.

Un elemento digitale che viene definito come un NFT in un certo senso possiede un certificato che ne attesta la sua autenticità di prodotto digitale, che non può essere modificato o alterato in alcun modo ed è dotato di un codice che ne rende possibile l’acquisto mediante criptovalute. Grande successo nel 2017 lo ottenne la collezione dei Cryptokitties come NFT.

Si tratta di un fenomeno che nel mondo digitale si sta diffondendo sempre di più, contribuendo a caratterizzare il metaverso in settori differenti, che vanno dai videogiochi al campo della moda. Non è da escludere che in futuro tante sono le aziende che in visione della creazione di un proprio metaverso, possono avvalersi di questi oggetti digitali per rendere unica l’esperienza dell’utenza e creare nel tempo una fidelizzazione. Un NFT è pienamente quindi espressione artistica in chiave digitale.

Fashion e NFT: come si utilizzano nel mondo della moda

In quanto unici e rari, gli NFT si sposano benissimo con il gusto per la rarità ed unicità che caratterizza molte capsule o collezioni di moda: il campo del fashion che ormai vede nel metaverso il canale digitale preferenziale per parlare alla Gen Z ma anche per puntare ad un marketing digitale più coinvolgente, è proprio attraverso la creazione di NFT che sta spingendo il proprio pubblico a coltivare un’interesse per il metaverso.

Ralph Lauren, Gucci e Tommy Hilfiger hanno iniziato da un po’ di tempo ad introdursi nel metaverso proponendo i loro NFT con Roblox, outfit o accessori esclusivi per personalizzare i propri avatar passando per i videogiochi. Si pensi anche alla collaborazione tra Balenciaga e Fortnite, che ha reso possibile l’acquisto e la possibilità di indossare abiti creati in esclusiva dalla maison.

In questo modo si alimenta e cresce un mercato che prima non esisteva: un consumatore così può seguire le ultime tendenze e collezionare oggetti esclusivi non solo nella realtà ma anche in quanto avatar nel metaverso. Spesso quegli NFT acquistati sono abiti che possono arrivare anche a casa, e quindi ancora più esclusivi per chi avrà avuto la fortuna di poterli acquistare e indossare. D’altronde la moda di lusso mira da sempre a creare una community composta da acquirenti interessati ad ottenere creazioni sempre uniche e limitate delle loro maison preferite.

