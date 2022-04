Non solo il chiodo, ma in questa primavera anche il blazer di pelle è tra i capispalla must have, versatile e trendy.

Alle porte della primavera sono tre i capispalla irrinunciabili, pratici e trendy da sempre: chiodo di pelle, spolverino e giubbino di jeans. Negli ultimi anni però le tendenze moda hanno proposto il blazer non solo per comporre tailleur ma anche da indossare come capospalla quando l’aria comincia a scaldarsi: per questo l’approdo del blazer effetto pelle o in pelle, appare come una direzione quasi naturale. Un capo dall’allure rock e glam che possiamo indossare tutti i giorni per dare grinta anche al look più elegante.

Blazer effetto pelle, i modelli 2022: le proposte di Zara, Stradivarius, Bershka

Avrete notato che nelle collezioni primavera/estate 2022 del fashion retail il blazer effetto pelle è onnipresente. Apparso nelle collezioni resort primaverili, complice di averlo riportato in auge è anche il ritorno agli ’90 – si sempre loro – ed infatti i modelli sono tendenziale in stile grunge: spalline boxy, taglio lungo e dritto ispirato allo smoking maschile e tendenzialmente monopetto.

– Il nero domina la scena, ma in una stagione che ama il multicolor non abbiate timore ad osare: Zara infatti lo propone anche écru, valorizzato dai bottoni a contrasto in madreperla: perfetto sui jeans ma anche su un paio di pantaloni neri per un look black and white dal sapore anni ’60. Tra i colori vivaci per dare una scossa originale al vostro look, il blazer in verde bottiglia di Stradivarius sa di freshness e primavera.

– Bershka invece trasforma il blazer in nero o in marrone in una perfetta giacca pret a porter da indossare rigorosamente aperta senza bottone alcuno. Meno over è leggermente più avvitata ai fianchi per poi aprirsi dolcemente sul taglio finale.

Come abbinare il blazer in similpelle: dai jeans baggy alle minigonne, passando per gli abiti eleganti

Il denim è il tessuto più trend di questa primavera e abbinato a capi in similpelle dai colori basic o colorati, il risultato è un contrasto dal sapore rock: casual, sportivo e glam allo stesso tempo, è l’accostamento che possiamo indossare tutti i giorni con un jeans baggy, da reinventare la sera con una minigonna a pieghe da impreziosire con una cintura, altra super tendenza del momento.

– Per un delizioso effetto cocoon il blazer dress è il capospalla più accogliente, seducente e irriverente da abbinare anche ad un long dress plissettato: il connubio tacchi, tessuto raffinato ed effetto pelle fa molto sarà il vostro biglietto da visita per sentirvi queen dei party che verranno. Un mix and match perfetto per chi ama unire audacia e romanticismo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG