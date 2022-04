Il matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è il più atteso di Hollywood…ed è stata svelata la maison che vestirà la sposa.

Il primogenito di David e Victoria è pronto al grande passo del matrimonio, che sigillerà la sua intensa storia d’amore con l’attrice Nicola Peltz: Brooklyn Beckham in particolare ha sempre condiviso con entusiasmo i loro couple goal su Instagram, senza mai risparmiarsi in dediche e dichiarazioni d’amore.

Una passione di famiglia, dal momento che proprio Victoria aveva condiviso la notizia del loro matrimonio sul suo profilo Instagram, in una foto per la quale ha prestato a Nicola il suo abito a balze giallo, per enfatizzare il calore e la luminosità del momento. Un dettaglio che avrebbe fatto pensare che sarebbe stata proprio lei a curare i look della novella sposina, ma a quanto pare non sarà esattamente così.

Nicola Peltz: per il matrimonio un abito esclusivo disegnato da Pierpaolo Piccioli

Sì, avete capito bene: l’abito da sposa di Nicola Peltz sarà firmato da Maison Valentino, disegnato in esclusiva per lei da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo del marchio. Qualche indizio forse lo si poteva ricavare dall’ultima grandiosa uscita di coppia, quella al Met Gala 2022, quando l’attrice ha indossato un long dress fucsia dalla texture ricamata firmato proprio Valentino.

Come vuole la tradizione l’abito da sposa non si può vedere prima delle nozze, ma pensando alle ultime tendenze, allo stile Valentino e agli abiti eleganti generalmente indossati da Nicola Peltz, potremmo immaginare sicuramente qualcosa di minimal ed essenziale quasi sicuramente in bianco. Il suo look non è mai particolarmente estroso ma molto misurato e data l’occasione l’attrice potrebbe puntare su una texture ricamata oppure ad un tessuto leggessimo e volant, secondo le ultime tendenze Valentino.

Matrimonio Beckham-Peltz: non solo l’abito da sposa, previsti più cambi di look

Un evento così importante, atteso da tutta Hollywood e che dovrebbe vedere tra lunga lista degli invitati anche Harry e Meghan tra le numerose celebrity, merita un cambio d’abito frequente da abbinare al contesto e allo svolgersi della giornata. Il matrimonio si terrà a Palm Beach nella villa della famiglia della sposa in Florida e nel corso dell’evento la Peltz ha raccontato in occasione di un’intervista a CRFashionbook che ci sarà senz’altro un frequente cambio di look.

Dal momento che Victoria Beckham ha svelato di recente che la Florida è stata meta di grande ispirazione per le sue creazioni, non è da escludere che in un’occasione così speciale la stilista abbia realizzato un abito pensato proprio per Nicole. A curare lo style dell’attrice ancora una volta la stylist Leslie Freemar, da sempre al fianco dell’attrice nella scelta dei suoi abiti per occasioni glam e molto speciali. Non vediamo l’ora quindi di assistere alla parata di look, da quelli dei due sposini a quelli dei prestigiosi invitati.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG