Pareo, plissé, morbida, longuette: le gonne midi di Zara desiderano essere il capo must have più cool della primavera/estate 2022.

La gonna sta rivivendo una nuova stagione, a cui senz’altro questa voglia di osare con look più sbarazzini che scoprono di più punti strategici del nostro corpo sta dando il suo contributo definitivo. Se da un lato c’è tanta voglia di regalarsi una delle minigonne a vita bassa stile Miu Miu, c’è anche chi magari preferisce uno stile meno audace e più romantico. Perché allora non giocare con un mix e puntare sulle gonne midi del guardaroba primavera/estate 2022 di Zara: un perfetto incrocio tra chi desidera essere sexy con una dolce dose di romanticismo.

Gonne midi Zara primavera/estate 2022: la gonna pareo è il trend di stagione

L’anno scorso le abbiamo viste già timidamente apparire ad estate già inoltrata nella collezione del colosso del fashion retail, quasi a voler iniziare a familiarizzare con noi, quest’anno invece le gonne pareo sono le vere protagoniste della primavera/estate 2022. In versione longuette e morbida, il nodo che caratterizza questo modello ci permette di darle sempre un look nuovo, indossandolo al centro o per valorizzare i fianchi.

Possiamo indossarla con una camicetta da annodare sul bacino oppure con un crop top, mentre le scarpe faranno il resto: décolléte o sandali gioiello se volete puntare su un look elegante, stivaletti o anfibi per un casual look da aperitivo o da shopping. Se cercate una vestibilità avvolgente il consiglio è di puntare sui modelli elasticizzati, i più adatti per un contesto serale, diversamente troverete nella collezione anche i modelli fantasia che si indossano over: sono per lo più in lino, perfetta da indossare in un contesto di vacanza.

Longuette, plissé, drappeggiata: i modelli che non possono mancare nel nostro guardaroba

La gonna plissé midi è ormai un elemento chiave del guardaroba primaverile: Zara quest’anno la propone nella versione più classica dall’effetto volant in satin dai colori pastello oppure bianca in pizzo SanGallo, per un look romantico e chic.

– Si fa amare come perfetta da ufficio per la sua intramontabile eleganza la longuette che quest’anno le ultime tendenze vogliono rigorosamente con spacchetti laterali o dietro. Un modello da indossare con una camicetta e una giacca in tweed per un office look impeccabile.

– Merita infine un’attenzione speciale la gonna midi drappeggiata, un dettaglio che nel corso di questa stagione vedremo spesso su maglie e top crop, con i quali possiamo decisamente abbinare questo modello. Elegantissima in satin bianco a vita alta, irresistibile quella azzurra in paillettes, super glam quella in satin nero.

