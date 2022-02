La moglie di Luca Argentero parla per la prima volta del padre, morto i giorni scorsi, motivo per cui l’attore non si è presentato al Festival di Sanremo.

La notizia si è diffusa ieri, il padre di Cristina Marino, moglie di Luca Argentero è deceduto. Non si sanno i motivi della morte dell’imprenditore siciliano. L’attore è voluto rimanere vicino alla sua consorte in questo momento molto difficile, non presentandosi a Sanremo dove era ospite.

Cristina Marino e la dedica a suo padre

“Grazie papà perché ci hai insegnato che cos’è l’amore, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno. E tu a prenderti cura degli altri eri un campione. E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché che sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna si sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io. Tanto eri tu, tanta era la tua grandezza, TANTO è il nostro amore”.

Queste le parole di Cristina Marino che sui social scrive una dedica al suo papà, venuto a mancare da pochissimo. La dedica è accompagnata da una foto del matrimonio con Luca, mentre lei in abito da sposa tiene stretto il suo papà che l’accompagna all’altare. Ecco il post:

