L’influencer è stata in ospedale a causa di un attacco d’asma piuttosto forte, da poco si è rimessa dal Covid-19 che l’hanno resa più vulnerabile.

Sembrava fosse tornata in ottima forma dopo aver contratto il virus a Gennaio. Invece, la sua asma post-covid l’ha fatta andare in ospedale ma ora l’influencer sta bene. Giulia De Lellis ha avvisato i suoi follower con un post su Instagram per rassicurarli sull’accaduto.

Le dichiarazioni dell’influencer

Come riporta Today, Giulia De Lellis annuncia il suo stato di salute su Instagram e scrive: “Ciao finalmente sto molto meglio. Questa mattina sono stata malissimo per via di un farmaco per l’asma. Peggiorata post covid. Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio. Mi riprendo e torno, sono solo un po’ disabilitata e stanca”.

Fortunatamente, l’ex volto di Uomini e Donne sta molto meglio, deve solo riposare e riprendere le forze. Lei stessa aveva detto addio al Covid con una mega festa appena tornata negativa, ma purtroppo il virus l’ha resa più vulnerabile. L’influencer lo aveva contratto proprio a ridosso del suo compleanno, quando ha dovuto festeggiare in isolamento a casa. L’importante è che si è ripresa e stia bene.

