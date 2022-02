Con delle divertenti storie su Instagram, la cantante dopo la sua esibizione sull’Ariston mostra come venga inseguita dalla polizia e chiede quanto valga al Fantasanremo.

Come era successo in passato a Orietta Berti, una volante della polizia ha seguito la macchina di Emma Marrone costringendola a fermarsi. Il video con il divertente commento della cantante mostra “inseguimento”, di cui non si è poi ancora capito la natura.

Emma inseguita dalla polizia? Varrebbe + 50 punti al Fantasanremo

Come riporta Today: “La cantante su Instagram ha condiviso due storie mentre era in auto e dietro di loro una macchina dei carabinieri con i lampeggianti accesi. “Raga l’inseguimento da parte dei carabinieri quanto valeva al Fantasanremo? Perché mi sa che sono fo**uta, eh sì… mi sa che mi devo pure fermà” queste le parole di Emma ancora emozionata dall’esibizione sull’Ariston. Nella storia successiva, nella sua camera d’albergo, ha parlato solo di come fosse felice della serata e di come si era esibita: è evidente che quello non fosse un inseguimento e con grande probabilità i punti al Fantasanremo, a chi l’ha scelta per la sua squadra, non verranno assegnati. È possibile che fosse un’auto di scorta. Nelle prossime ore la cantautrice potrebbe ritornare sulla questione e spiegare le divertenti storie Instagram.“

