Su Instagram, l’ex volto di Uomini e Donne che era stato escluso da Sanremo 2022 torna a fare polemica sulla partecipazione di Ana Mena al Festival e la sfida.

Francesco Monte aveva aperto, prima dell’inizio di Sanremo 2022, una polemica sulla presenza di Ana Mena. Secondo l’ex tronista, non essendo italiana non avrebbe dovuto partecipare al Festival. Ora, riparte la sfida su Instagram chiedendo al pubblico se piace più il suo singolo o quello della cantante argentina presentato sull’Ariston. Il risultato però lo delude molto.

Francesco monte sfida Ana Mena ma il pubblico preferisce il singolo della cantante

Come riporta Blogtivvu, Francesco Monte ha chiesto ai follower “Quale canzone vi piace di più? E’ richiesta tanta sincerità e zero cattiveria.” Il suo brano però è stato sconfitto, il pubblico preferisce quello di Ana Mena. Venuta a sapere di questo ultima sfida dell’ex tronista, l’artista commenta così: “Ha detto questo? Non sono a conoscenza di questa ultima storia che ha messo, avevo letto un pochino di cose, non tante. Io voglio solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato ed Amadeus per aver deciso che la mia canzone era bella e giusta per questo Festival. Tutto quello che faccio in Italia ed in questo Festival lo faccio per rispetto e per ammirazione profonda.“

