Ogni concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 riceve un cachet personale: tra i più alti, troviamo quelli di Lory Del Santo e Cicciolina. Scopriamo quali sono i compensi da capogiro per ogni naufrago.

In molti si chiedono quanto guadagnino i naufraghi una volta approdati sull’isola. Il percorso che compiono non è semplice, visto che devono superare prove difficili e patire la fame, a causa delle esigue razioni di cibo.

Tale avventura, però, ha un prezzo ed è anche molto elevato: parliamo dei cachet dei singoli concorrenti che si apprestano a vivere l’esperienza sull’isola. I cachet più gonfi sarebbero quelli di Lory Del Santo, Cicciolina e Marco Melandri: basti pensare che quelli più alti si aggirano intorno ai 10 mila euro, i più bassi sui 5 mila euro.

Il cachet più alto, però, è da attribuire a Ilary Blasi, conduttrice del popolare reality show: pare che alla padrona di casa, pare che – fino all’anno scorso – fosse riservato uno stipendio altissimo per ciascuna puntata.

La somma – pare – ammonterebbe a 50 mila euro a puntata. Dello stipendio di quest’anno, però, non conosciamo ancora i dettagli.

