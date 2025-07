Bonus da 1200 euro in scadenza: ultima chiamata per ottenere l’incentivo statale

Bisogna sbrigarsi per non perdere il bonus da 1200 euro elargito dallo Stato: chi può riceverlo e quali sono le tempistiche precise.

C’è tempo solo fino alla fine di luglio per accedere all’incentivo che potrebbe alleggerire sensibilmente le spese di molte famiglie italiane. Si tratta del cosiddetto del bonus da 1200 euro, che funge da iniziativa promossa dallo Stato per sostenere i redditi medio-bassi e favorire la ripresa dei consumi in un momento di forte incertezza economica ed inflazione. Scopriamo, dunque, insieme chi può averlo e come riceverlo.

Bonus da 1200, i tempi stringono: chi può ottenerlo

Il bonus è dedicato, in sostanza, ai lavoratori dipendenti e ai pensionati il cui reddito rientra nei parametri previsti dalla normativa vigente.

La procedura per accedere al bonus è stata semplificata, ma bisogna essere veloci. La domanda può essere inoltrata esclusivamente in modalità digitale, tramite il portale INPS o avvalendosi dell’assistenza dei patronati riconosciuti. È necessario compilare un modulo specifico ed allegare la certificazione unica relativa al reddito percepito, documento di identità valido e il codice fiscale.

Se si commettono errori e/o omissioni si rischia di essere esclusi da tale beneficio, pertanto è consigliabile inoltrare la domanda con calma, controllando tutti i dati, procedendo in anticipo, evitando il sovraccarico delle piattaforme che si verifica frequentemente con l’avvicinarsi della scadenza.

L’importanza che assume tale misura

Oltre a rappresentare un aiuto diretto per le famiglie, il Bonus Renzi 2025 riveste anche una funzione strategica nell’economia nazionale.

Ciò deriva dal fatto, dando maggiore liquidità ai cittadini, proprio in vista dell’estate, si vanno ad incoraggiare una serie di spese, tra le quali possiamo annoverare quelle relative ai viaggi e all’acquisto di beni di consumo, che vanno, inevitabilmente, ad incrementare il turismo e il commercio.

Il bonus può essere richiesto fino al 31 luglio, data dopo la quale non sarà più possibile inoltrare la domanda.