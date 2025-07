Chiara Ferragni, bomba gossip: è tornata con il suo ex, paparazzati insieme

Chiara Ferragni fa ancora parlare di sé, perché a quanto pare sarebbe tornata con il suo ex: incredibile ma vero.

Chiara Ferragni ha sempre fatto parlare di sé. Specialmente in passato, quando è stata al fianco di Fedez, suo ex marito, prima e dopo aver concluso un rapporto così importante e rilevante nel corso della sua vita.

Ormai da tempo i due non stanno più insieme, tuttavia non si può dimenticare facilmente un rapporto intenso e rilevante come quello che li ha legati per diverso tempo insieme.

Non lo possono dimenticare loro, i loro figli e i fan che seguono l’ex coppia da tempo. Comunque, sempre parlando di Chiara Ferragni, pare plausibile che possa essere tornata con il suo ex: incredibile ma vero.

Chiara Ferragni di nuovo insieme al suo ex: i dettagli

Non parliamo di Fedez, con cui la storia sentimentale sembra definitivamente archiviata, ma di Giovanni Tronchetti Provera. A quanto pare, Chiara Ferragni sarebbe tornata insieme a lui. A dirlo è Gabriele Parpiglia, che ha aggiunto dettagli molto interessanti all’ultim’ora di cronaca rosa. Addirittura, a quanto sembra, l’influencer avrebbe chiesto a Tronchetti Provera un figlio. La loro frequentazione, prima di questo possibile riavvicinamento, è durata diversi mesi.

Chiara Ferragni

Considerando che non era passato tantissimo tempo dalla separazione da Fedez, questa notizia ha fatto rumore a suo tempo, considerando che l’imprenditore ha sempre cercato di rimanere il più anonimo possibile. Con una figura popolare e carismatica come quella della Ferragni, però, riuscire in una missione del genere è pressoché impossibile. Tutto è finito la scorsa primavera, e sembrava secondo più di qualcuno che l’uomo d’affari fosse tornato a frequentare l’ex moglie. Le cose, invece, pare stiano in maniera decisamente diversa.

Secondo le ultime indiscrezioni, gli ex coniugi non hanno mai messo in piedi alcun tipo di ‘seconda volta’, soprattutto perché Nicole Moellhausen avrebbe un nuovo compagno di vita. E così, ecco che ci potrebbe essere il ritorno di fiamma con Chiara Ferragni. La passione sarebbe esplosa nuovamente con l’ex di Fedez, in principio attraverso un incontro a Forte dei Marmi e adesso con un fine settimana sul lago di Como. Ma non è tutto; secondo il giornalista, l’influencer e imprenditrice avrebbe anche manifestato chiaramente – come dicevamo in precedenza – di desiderare di avere un altro figlio o un’altra figlia. Un passo importante, specialmente dopo la sua relazione con Fedez, che ha dato la vita a due splendidi bambini che tanto il cantante quando l’imprenditrice amano alla follia.