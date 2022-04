Ospite a Verissimo, insieme a Cecilia, Belen Rodriguez parla con Silvia Toffanin della malattia dell’ex, dal quale ha avuto la piccola Luna Marí.

Belen Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, insieme all’inseparabile sorella Cecilia. Le due sorelle hanno ripercorso la loro vita in Argentina e l’arrivo in Italia, fino ad arrivare ad un argomento delicato per la showgirl: la malattia di Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez sulla malattia di Antonino Spinalbese: “Non ne sapevo nulla”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, in un’ospitata a Verissimo, Belen Rodriguez ha affrontato – tra le altre cose – anche la malattia di cui soffre il suo ex, Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto sua figlia, Luna Marí.

La showgirl si è detta ignara dello stato di salute del padre di sua figlia: “So soltanto che ha avuto l’infiammazione al pancreas, sì. Non è una cosa così…ha fatto un digiuno in ospedale per una settimana, ma della malattia autoimmune non ne so niente“.

Belen Rodriguez

Il dispiacere della showgirl

Anche se Belen e Antonino non stanno più insieme, la showgirl si è detta molto addolorata per ciò che sta passando il papà di sua figlia: “È il padre di mia figlia. Io adesso non sto a raccontare di più perché sono invecchiata di un bel po’ e qualcosa me la tengo per me. Ho imparato che fa bene tenersi le cose per sé stessi, ma sono anche una persona con un’umanità“.

Pertanto, la Rodriguez non si sbottona più di tanto, forse per non alimentare il gossip su una vicenda così personale ed intima che riguarda il suo ex compagno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG