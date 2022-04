Una frase – quella che ha pronunciato Alessandra Celentano – che ha fatto storcere parecchio il naso, non solo ai fan di Amici 21, ma anche al popolo dei social. La maestra, infatti, ha detto che Nunzio “parla così perché è siciliano”, imitando il ballerino nel corso della terza puntata del Serale. Uno scivolone che ha fatto non poco discutere.

Una gaffe che non è piaciuta al pubblico di Amici 21 e nemmeno ai seguaci del popolare programma televisivo quella di Alessandra Celentano, la quale – nel corso della terza puntata del Serale – ha provato ad imitare Nunzio, commettendo, però, un infelice scivolone. Un video dal serale:

View this post on Instagram

La maestra, infatti, ha fatto infuriare il popolo del web, quando ha pronunciato la frase “Lo voglio bene“, sbagliando, volutamente, la grammatica, subito corretta da Maria De Filippi. L’insegnante, però, “Vabbè, ma è siciliano, dai, è normale“: una risposta che non è piaciuta ai fan del ballerino siciliano e che è stata seguita dalle seguenti parole: “Ah allora siccome è siciliano…Dalla Sicilia ci sono fior fiori di artisti, scrittori. Viva la Sicilia, lo dico sul serio”.

Anche se alla Celentano il modo di ballare di Nunzio non piace, il giovane non si è mai perso d’animo e – fin dal primo momento – ha cercato di avvicinare la maestra al mondo del ballo latino americano, di cui ha realizzato numerosi tutorial.

La Celentano ha apprezzato il modo di fare del ballerino, nonostante non sia rientrato nelle sue preferenze, commentando così il suo atteggiamento gioviale: “Nunzio è geniale, è simpaticissimo. Un bel savoire faire“.

