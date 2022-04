Si è spento, a 63 anni, Angelo Marotta: l’uomo fu uno dei concorrenti che colpì particolarmente Gerry Scotti a Tu sì que vales.

È morto Angelo Marotta, concorrente di Tu sì que vales: l’uomo aveva 63 anni. Si è spento a causa di un incidente stradale. Nel mese di ottobre del 2021, partecipò al noto programma televisivo, catturando subito l’attenzione di Gerry Scotti.

Tu sì que vales: morto Angelo Marotta

A causa di un incidente stradale, Angelo Marotta ha perso la vita. L’uomo, 63 anni, partecipò a Tu sì que vales nel mese di ottobre e – con la sua esibizione da ballerino – colpì molto Gerry Scotti, uno dei conduttori del famoso programma televisivo.

A riportare la notizia è stato RagusaNews, che ha comunicato che Marotta è stato vittima del sinistro il 3 aprile, intorno alle 05:30 del mattino.

Gerry Scotti

L’incidente a Vittoria

Angelo stava ritornando a casa, di prima mattina, dopo aver trascorso la notte presumibilmente in discoteca. Si trovava in via Garibaldi, quando si è scontrato contro un’auto parcheggiata, perdendo il controllo del proprio veicolo. La dinamica dell’incidente sarà chiarita nei prossimi giorni, con i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale.

Forse l’uomo ha accusato un malore mentre era alla guida o un colpo di sonno dovuto alla tarda ora. L’autorità giudiziaria ha a disposizione la salma del defunto disposta nell’obitorio del cimitero di Vittoria.

