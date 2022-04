Ospiti di Da noi a ruota libera, Michela, figlia di Magalli, rivela che il padre ha 20 telecamere in casa: ‘è un maniaco del controllo’.

Michela Magalli, figlia del famoso Giancarlo, ha rivelato che il padre è un vero “maniaco del controllo”: la giovane, infatti, ha svelato nel programma Da noi a ruota libera, che il padre ha ben 20 telecamere installate in casa e che, un tempo, spiava le sue feste di compleanno.

Giancarlo Magalli, la figlia Michela svela che il padre è un maniaco del controllo

Francesca Fialdini – conduttrice di Da noi a ruota libera – ha intervistato Giancarlo Magalli e la figlia Michela, reduci dal programma Il cantante mascherato dove il duo si è classificato al terzo posto. “Ma tu, sai proprio tutto di tua figlia?“, questa la domanda della Fialdini.

Giancarlo Magalli

Alla domanda, il conduttore televisivo ha ricordato il momento in cui la figlia era scappata una notte per restare a casa di amici: “Io so come sono stato io, in lacrime, è stata a casa di amici, almeno non era ad Amsterdam”. Michela, d’altronde, sottolinea che entrambi i genitori sono molto apprensivi.

Un papà fissato del controllo

“Mamma e papà sono due precisini, mi hanno trasmesso questa cosa, fissati col controllo. Io avevo 15 anni era l’età della ribellione, volevo fare quello che voglio. Ovviamente mi dispiace non volevo dargli un dolore“.

Michela, inoltre, dopo aver sottolineato che entrambi i genitori sono precisi nel modo in cui gestiscono le cose, ha affermato che il papà è “un maniaco del controllo“, tanto da usare le telecamere installate in casa – ben 20 – anche per visionare le sue feste di compleanno. “Lui controlla tutto, ha una ventina di telecamere. Mi diceva che bella che eri mentre spegnevi le candeline“.

