Truffe, presunti tradimenti e amore per gli animali: tutte le notizie che hanno caratterizzato il gossip nel fine settimana.

Nel fine settimana, sono successi tanti avvenimenti che hanno rimpolpato il gossip nostrano: dalla truffa subita da Al Bano, per poi passare ai presunti tradimenti di Totti, fino ad arrivare al cane di Alba Parietti: scopriamo insieme tutti i pettegolezzi del weekend!

Gossip del weekend: dalla truffa ad Al Bano ai ringraziamenti di Tommaso Zorzi

È stato un weekend ricco di gossip questo che si è appena concluso. In primis, ricordiamo la notizia sulla truffa subita da Al Bano da parte di due uomini che hanno acquistato 30 casse del vino da lui prodotto, pagandolo con un falso bonifico.

Si è chiacchierato molto anche di Ilary Blasi e dei presunti tradimenti nel matrimonio con Francesco Totti: la showgirl afferma che la loro storia non sarebbe potuta andare avanti se tutto ciò fosse stato vero.

Tommaso Zorzi, poi, ha voluto ringraziare Elettra Lamborghini per avergli dato aiuto nel costruire la sua carriera televisiva e diventare uno dei volti più noti del piccolo schermo, dopo la partecipazione a Riccanza.

ALBA PARIETTI

Dall’addio di Patrizia Bonetti all’Isola fino al cane di Alba Parietti

Patrizia Bonetti ha lasciato l’Isola dei Famosi, per le ustioni riportate durente la Prova del Fuoco che deve curare in Italia. Abbiamo anche saputo che Eleonora Daniele si sente più bella e più delicata dopo aver avuto la piccola Carlotta, che l’ha resa mamma per la prima volta. Una foto di Alba Parietti su IG:

Infine, ricordiamo anche Alba Parietti che ha conosciuto il suo cane, per la prima volta in TV, dietro le quinte di Pomeriggio Cinque: da allora, è diventato il suo figlio peloso che ha chiamato Venghi.

