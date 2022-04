Dopo l’operazione in ospedale, Fedez festeggia i 91 anni di sua nonna Luciana Violini andando a pranzo fuori con la sua famiglia.

Anche se è uscito da poco dall’ospedale, dove si è recato per una operazione, Fedez è ritornato a casa più carico di prima e ha deciso di festeggiare, con tutta la famiglia Ferragnez, il compleanno di nonna Luciana che spegne ben 91 candeline.

Ferragnez, a pranzo fuori per festeggiare nonna Luciana

Luciana Violini, nonna di Fedez, ha compiuto 91 anni: il rapper, nonostante sia da poco uscito dall’ospedale, non ha voluto perdersi questa importante ricorrenza e, insieme a tutta l’allegra famiglia Ferragnez, ha voluto celebrare il compleanno dell’amata nonna. Una foto dei due:

Buon Natale da nonna Fedez! ❤️ pic.twitter.com/vqfiMSaHig — Fedez (@Fedez) December 24, 2015

Bei momenti passati tutti insieme, circondato dall’amore e dall’affetto della moglie, Chiara Ferragni e delle rispettive famiglie che gli sono state vicino in questo momento delicato della sua vita.

Fedez

Le smorfie di Vittoria

A tavola, per festeggiare la bisnonna, c’erano anche i due piccoli di casa: Leone e Vittoria. In particolare, la piccola Vitto – come è chiamata dai suoi genitori – ha intrattenuto la nonna del papà con le sue dolci smorfiette e le faccine dolci che spesso mamma Chiara posta sui social.

Nonna Luciana ha spento le sue 91 candeline, circondata dai suoi cari: per lei una bella torta alla frutta a cui nessuno ha saputo rinunciare.

