Lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock, durante gli Oscar 2022, non è stato ancora dimenticato, nonostante sia passato qualche giorno dallo spiacevole episodio. Durante i Grammy 2022, infatti, l’attore viene preso in giro, in particolare da un presentatore salito sul palco munito di un casco.

Grammy 2022, Will Smith preso in giro: presentatore indossa un casco

Lo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock, dopo che quest’ultimo ha fatto una battuta infelice sulla moglie Jada Pinkett, non cadrà facilmente nel dimenticatoio.

Durante i Grammy 2022, infatti, il gesto – diventato un meme virale in rete e sui social – è stato ricordato da Nate Bargatze: il presentatore ha esordito in questo modo: “Ora, voglio avvertire tutti voi che il nostro prossimo presentatore è un comico, se capite cosa intendo. Insomma devo mettere in guardia tutti: restate ai vostri posti e tenete le mani a posto“, facendo riferimento all’accaduto di Smith-Rock.

Will Smith e Jada Pinkett Smith

L’ironia di Nate Bargatze

Il presentatore dell’anteprima della Cerimonia – LeVar Burton – ha detto, nel corso della premiazione, “Hanno detto che i comici devono indossarli ora alle premiazioni durante i loro sketch comici”, riferendosi al casco indossato – dal presentatore successivo – come dispositivo di protezione, alludendo ad eventuali reazioni avverse degli ospiti presenti in sala. La foto di Nate Bargatze:

Nate Bargatze presents Grammy Awards in a HELMET following Will Smith slap #GRAMMYs https://t.co/rtg1NRq3Ie pic.twitter.com/U4i8452mZA — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 4, 2022

Burton, dunque, ha fatto salire Nate Bargatze, il quale ha continuato il discorso del suo predecessore: “Non copre nemmeno la faccia. Penso che si concentri solo dove mi colpiresti“.

