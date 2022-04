A causa dello stress dell’ultimo periodo, Chiara Ferragni ha avuto uno sfogo di brufoli sul viso: “Nessuno è perfetto”.

I periodi di forte stress hanno un impatto sul nostro corpo, ma anche sul nostro viso. Anche Chiara Ferragni ha voluto testimoniare tutto ciò, mostrando sui social una sua foto in cui fa vedere ai suoi seguaci lo sfogo di brufoli che è emerso ai lati del mento.

Chiara Ferragni mostra i brufoli sui social: “Nessuno è perfetto”

L’influencer si è connessa ai suoi profili social e ha mostrato ai suoi fan i brufoli che le sono usciti in prossimità del mento a causa dello stresso. Non è un momento semplice per Chiara Ferragni, visto che Fedez è stato ricoverato in ospedale, per subire un’operazione importante. La foto di Chiara sui social:

L’eruzione cutanea della imprenditrice, dunque, è strettamente legata al momento di forte tensione emotiva che ha provato nell’ultimo periodo a causa della salute del marito, con il quale condivide due splendidi bambini, Leone e Vittoria. “Questo è uno sfogo, gli altri giorni era molto peggio – ha spiegato – questo per dirvi che nessuno è perfetto“, ha sottolineato l’influencer.

Chiara Ferragni

Un rapporto turbolento con la sua pelle

Come lei stessa ha sottolineato, sin da giovane ha avuto un rapporto un po’ complicato con la sua pelle, soggetta a eruzioni cutanee e brufoli che, col tempo, è riuscita a controllare, anche se – ormoni e stress – giocano un ruolo importante in tal senso.

“Per la maggior parte della mia vita da teenager e da adulta la pelle è stata la mia più grande insicurezza: mostrare l’acne era molto complicato per me“: ha tenuto sotto controllo la situazione con l’inositolo, anche se – di tanto in tanto – qualche sfogo emerge nei periodi di maggiore emotività e stress.

