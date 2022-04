In una intervista a Verissimo, Bianca Balti ha rivelato di essere stata molestata sessualmente in diverse occasioni.

In una intervista a Verissimo, Bianca Balti ha parlato della sua adolescenza e di come quel periodo fu segnato da diverse molestie sessuali. La supermodella ha rivelato i suoi pensieri più profondi a Silvia Toffanin. “Negli anni ho imparato tante cose”, riferendosi anche ai matrimoni che sono terminati ma che le hanno dato due figlie.

Bianca Balti racconta le molestie subite da adolescente

La modella, classe ’84, ha parlato con Silvia Toffanin di alcune esperienze negative vissute quando era solamente una teenager. Bianca Balti, infatti, ha rivelato di essere stata molestata sessualmente a 14 anni e di aver ricordato tale esperienza solamente grazie all’aiuto della terapia.

Ecco le sue parole al riguardo: “C’era un ragazzo che avrà avuto 16 anni. Mi fece bere una bottiglia di limoncello: la bevevo perché tutti lo facevano, perché sennò mi prendevano in giro. Fatto sta che mia mamma mi trovò per strada che non capivo nulla, ma io grazie alla terapia ho ricordato che questo ragazzo contro la mia volontà mi toccava nelle parti intime“.

E ha aggiunto: “È incredibile come talvolta ci dimentichiamo di queste cose che fanno male e come solo grazie alla terapia io abbia potuto rivivere questa memoria da vittima, capendo che questa cosa non andava bene“.

Bianca Balti

Un ‘no’ non rispettato

La Balti, inoltre, rivela anche di un episodio in cui, appena 18enne, fu violentata da un ragazzo con il quale si stava frequentando ma che – nonostante la sua volontà di non spingersi oltre il semplice bacio – non le prestò ascolto.

Ecco cosa successe: “Era il ragazzo con cui uscivo, mi piaceva, solo che era la nostra prima sera e non volevo andare oltre al bacio. Anche in quella circostanza mi ci è voluto un po’ per capire che ero stata stuprata, che anche se era un ragazzo che desideravo baciare non era autorizzato ad andare oltre i miei no“.

