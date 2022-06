Cambio di programma per Sonia Bruganelli a proposito del ruolo da opinionista al GF Vip della prossima stagione: la novità.

Sonia Bruganelli cambia idea e si fa convincere da Alfonso Signorini per essere opinionista anche nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Sembra essere questa la certezza della prossima stagione del reality con un cambio di programma da parte della moglie di Paolo Bonolis che, dopo aver lasciato il ruolo, sino a poco tempo fa, aveva escluso la possibilità di tornare a vestire gli stessi panni ancora.

Sonia Bruganelli opinionista al GF Vip: la novità

Sonia Bruganelli

Secondo quanto riportato da TV Blog, infatti, il tanto atteso nome degli opinionisti del Grande Fratello Vip sarebbe stato confermato e sarebbe appunto quello di Sonia Bruganelli, che aveva in precedenza dichiarato che non avrebbe più fatto l’opinionista di questo programma.

La donna, lo scorso anno a fianco di Adriana Volpe, aveva detto anche che sarebbe tornata solo nel caso fosse stata unica opinionista del programma di Alfonso Signorini che, a quanto pare, è riuscito a convincerla a tornare non si sa se sola o con una “spalla”.

Niente conferma, invece, per Adriana Volpe, e questa non è una novità. Per ulteriori dettagli bisognerà attendere conferme da parte del conduttore o dei diretti interessati per quella che si annuncia una grandissima nuova edizione del reality più famoso in Italia…

Di seguito il post su Instagram del Grande Fratello Vip con la vincitrice della scorsa edizione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG