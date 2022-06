Il fondatore di Luxottica è scomparso a 87 anni e i funerali si terranno giovedì, tutti i dettagli e le toccanti parole del Sindaco.

Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, è morto all’età di 87 anni. I funerali saranno celebrati giovedì 30 giugno, alle ore 10, presso la Palaluxottica di Agordo; la città dove l’imprenditore ha aperto la sua prima bottega. Il Sindaco ha speso toccanti e importanti parole per Del Vecchio.

Le dichiarazioni del Sindaco di Agordo

Come riporta ilrestodelcarlino.it, il Sindaco di Agordo dichiara: ” Il paese è frastornato, la comunità ha dovuto salutare Del Vecchio, salito ad Agordo 60 anni fa: con la sua lungimiranza e con la laboriosità della gente di montagna, ha fondato qui la sua azienda”.

E ancora: “Agorno sente una grande riconoscenza e gratitudine per il grande imprenditore Del Vecchio, per quello che ha rappresentato per l’agordino, per il bellunese e per l’intero paese Italia. Si racconta che la prima bottega fosse un garage. Poi è nato il primo capannone e tutto attorno sono nati gli insediamenti produttivi‘‘.

Proprio nella piccola città, 60 anni prima, Leonardo Del Vecchio muoveva i suoi primi passi nell’imprenditoria con la sua piccola bottega che, più tardi, sarebbe poi diventata un impero economico. La comunità e la Diocesi si dicono molto avviliti dalla sua morte: “La triste notizia raggiunge anche la nostra comunità diocesana. Il vescovo Renato, a nome di tutta la diocesi e, in particolare, delle parrocchie di Agordo, Cencenighe e Sedico e dei rispettivi circondari, esprime il proprio cordoglio, che desidera far giungere ai familiari, alle maestranze e ai dirigenti di Luxottica“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG