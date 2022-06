Alcune indiscrezioni svelano cosa cerca il conduttore per la prossima edizione del reality e come dovranno essere i concorrenti della Casa.

Secondo le previsioni e le indiscrezioni di TvBlog, quest’anno il Grande Fratello Vip 7 avrà contenuti e concorrenti diversi dalle passate edizioni. A quanto pare, Alfonso Signorini ha in mente qualcosa di rivoluzionario e persone che abbiano delle storie molto importanti da raccontare.

Le indiscrezioni sulla prossima edizione del GF Vip 7

Come riporta TvBlog: “Un’edizione questa che si annuncia davvero sorprendente per tanti motivi e d’altronde il numero 7, ritenuto da sempre un numero magico, certamente lo richiede. Richiede cioè uno “stacco” rispetto alle altre edizioni e cosa rende unica una edizione di un reality se non il suo cast?

Ecco dunque che il direttore artistico e deus ex machina di questo programma Alfonso Signorini, ha lavorato e sta lavorando alacremente per comporre un cast molto diverso rispetto alle altre edizioni di questo programma realizzato con l’amabile ed industrialmente abile collaborazione della Endemol Shine Italy. “

E ancora: “Un cast che, secondo quanto apprendiamo, vedrà al suo interno tanti volti per certi versi lontani da quelle zone che erano la casa dei concorrenti delle precedenti edizioni di questo programma, per una scelta ben precisa.

Al primo posto le storie, i racconti, le vite dei personaggi, che non devono essere per forza frequentatori di riviste di gossip, di festini esclusivi, di pagine Instagram cariche di scatti conturbanti, velati da quella patina chic che piace tanto ad un certo mondo dei social network.“

