Molte star americane hanno preso una netta posizione a favore del diritto all’aborto e contro la Corte Suprema che ha cancellato la sentenza a tutela della donna.

Molte star, cantanti e attori americani si sono espressi contro la decisione della Corte Suprema di cancellare la sentenza sul diritto all’interruzione di gravidanza. Questo tema sta dividendo l’America e sta dando il via a molte proteste da parte di donne e non solo.

La presa di posizioni delle star americane sull’aborto

Una delle prime star a prendere la parola con un lungo post su Instagram è Madonna che scrive: “La legislazione ha deciso che non abbiamo più diritti come donne sui nostri corpi. Questa decisione ha fatto precipitare me e ogni altra donna in questo paese in una profonda disperazione.” La cantante definisce “spaventosa” la decisione da parte della Corte Suprema e dichiara di avere paura per tutte le donne, per il loro futuro.

A prendere posizione è anche Jennifer Lopez che senza peli sulla lingua dichiara: “Viviamo in un’America che non riconosco“, Michelle Obama invece: “Ho il cuore spezzato per le persone in questo Paese che hanno appena perso il diritto fondamentale di prendere decisioni sul proprio corpo“. Cynthia Nixon la Miranda di Sex and the City prende posizione definendo “devastante” tutto questo.

Anche il cantante Justin Timberlake si definisce infuriato come le altre donne, prendendo posizione contro il provvedimento che di fatto lascia a ciascuno Stato la libertà di decidere se cancellare o tenere il diritto all’aborto.

