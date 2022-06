Soleil Sorge ed Alfonso Signorini sono in vacanza a Capri insieme, i due si mostrano complici come se stessero architettando qualcosa per la prossima stagione del GF Vip.

Alfonso Signorini e Soleil Sorge sono insieme a Capri per rilassarsi in vacanza. Alcuni rumor che parlavano di una maretta tra i due sono stati, dunque, smentiti. Tra il conduttore e una della concorrenti più discusse del GF Vip 6 sembra esserci molta complicità e alcuni indizi suggeriscono che stanno pensando a qualcosa di speciale per la prossima edizione del reality.

Soleil Sorge e Alfonso Signorini a Capri: alcuni indizi

Soleil Sorge

Cappello di paglia, occhiali da sole e sdraio Alfonso Signorini si gode il relax e scrive su Instagram: “Un posto al Soleil”. Vicino a lui sdraiata c’è Soleil Sorge che mostra molta complicità con il conduttore. I due condividono una breve clip video insieme in cui compare anche la scritta loading (caricamento). Questo potrebbe suggerire che i due abbiano in mente qualcosa per la prossima edizione ma rimane da capire che cosa.

Ecco la breve clip video di Soleil Sorge e Alfonso Signorini

I rumor che si susseguono da mesi parlano di un’indiscrezione secondo cui l’influencer italo-americana potrebbe tornare come concorrente del Grande Fratello Vip. Altre voci parlano invece del ruolo d‘opinionista per la Sorge accanto a Sonia Bruganelli. Non si hanno ancora certezze ufficiali sull’ex gieffina ma di sicuro qualcosa bolle in pentola. Ne sapremo di più nei prossimi mesi?

