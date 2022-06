Belen Rodriguez ha presentato per la prima volta al pubblico la domestica che da 12 anni le dà una mano tra casa e bambini.

Una Belen Rodriguez inedita ha scelto una storia social per ringraziare e far conoscere al suo pubblico la domestica e tata che da 12 anni circa si prende cura della sua casa e dei suoi bambini. La showgirl ha pubblicato una foto su Instagram con la donna allegando anche un messaggio molto carino per lei.

Belen Rodriguez presenta la sua domestica e tata

Belen Rodriguez

Non capita spesso di vedere i personaggi dello spettacolo mostrare il dietro le quinte della loro vita privata. Tra i tanti impegni in tv e in generale di lavoro, sono tanti i Vip che si fanno aiutare da persone di fiducia. Anche Belen Rodriguez non è da meno e questa volta, a sorpresa, ha deciso di rendere omaggio ad una sua “fedelissima”. L’argentina ha pubblicato una storia Instagram per presentare al mondo intero la sua Lulu, domestica e tata da circa 12 anni.

“Lei, Lulù, che mi accompagna da 12 anni all’incirca nella vita. Continua a chiamarmi Miss Belen contro il mio volere, ma per lei è una forma di rispetto. Grazie per la cura che ti prendi di me e dei miei figli”, ha scritto la showgirl e modella argentina. Accanto a lei, ecco appunto la donna, Lulu che guarda in camera e sorride.

Con Belen in quel di Milano, vivono i figli Santiago e Luna Marì, il primo avuto dall’ex marito Stefano De Martino e la seconda nata dalla breve relazione con l’ex hairstylist Antonino Spinalbese. In passato è spesso capitato di vedere proprio la showgirl chiedere aiuto alle domestiche ma mai presentarle in questo modo come fatto per Lulu. Un gesto indubbiamente apprezzabile.

Di seguito un recente post Instagram dell’argentina:

Riproduzione riservata © 2022 - DG