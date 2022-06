Antonino Spinalbese avrebbe ritrovato la felicità con una donna ma “l’ombra” di Belen e Stefano De Martino c’è sempre…

Novità di cuore per Antonino Spinalbese che avrebbe ritrovato la felicità con una donna dopo l’addio a Belen Rodriguez. Se in questi giorni si era parlato sempre più del nuovo-vecchio feeling dell’argentina con Stefano De Martino, ecco che anche l’ex compagno della showgirl, e padre di Luna Marì, finalmente sarebbe, in parte, uscito allo scoperto sentimentalmente. Anche in questo caso, però, non manca una sorta di “intreccio” con l’altra coppia…

Antonino Spinalbese e la nuova fiamma: ma c’è un intreccio…

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Come detto, da diverse settimane si parla quasi esclusivamente del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tornati insieme dopo la fine della relazione tra l’argentina e Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, seconda figlia dell’argentina.

Proprio Spinalbese, adesso, pare aver ritrovato l’amore dopo essere rimasto piuttosto in disparte nell’ultimo periodo.

Prima pizzicato in compagnia di Helena Prestes, bellissima modella, Antonino sembra aver già chiuso questa conoscenza, e ne avrebbe “aperto” un’altra. Secondo Whoopsee, infatti, Spinalbese pare sia rimasto folgorato da Giulia Tordini, sorella di Giorgia, creative director di ‘The Attico’, il noto marchio di moda fondato insieme a Gilda Ambrosio. Per qualcuno, questo nome, non è certo sconosciuto. Infatti, Giorgia, sarebbe la ex di De Martino.

Questo nel dettaglio quanto riportato da Whoopse:

“Da quando è finita la loro storia d’amore, poco dopo la nascita della piccola Luna Marì, si era parlato solo di Belen Rodriguez e della felicità ritrovata con Stefano De Martino. Sulla vita sentimentale di Antonino Spinalbese – fatta eccezione per la recente e presunta frequentazione con la modella Helena Prestes – tutto sembrava tacere… almeno fino a questo momento. Chi è la donna che ora gli fa battere il cuore?

Whoopsee è in grado di svelarvi in esclusiva che si tratta di Giulia Tordini – founder e creative director del brand di gioielli ‘Leda Madera’ – sorella di Giorgia, creative director di ‘The Attico’, il noto marchio di moda fondato insieme a Gilda Ambrosio. Antonino e Giulia, infatti, si sarebbero goduti alcuni giorni di vacanza tra Forte dei Marmi, Livorno e Portovenere. I segnali nell’ultimo periodo non sono di certo mancati sui social ma gli scatti pubblicati da entrambi in questi ultimi giorni non sembrano lasciare ormai spazio ai dubbi”.

Di seguito il post di Whoopsee su Instagram sull’argomento:

