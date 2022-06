Isola dei Famosi, è tempo di finale. Solo uno dei naufraghi sarà eletto vincitore. Dopo aver espresso l’ultimo desiderio prima dell’ultimo atto del reality, sale l’adrenalina e la tensione anche per conoscere chi sarà il concorrente che scriverà il suo nome nel primo posto della sedicesima edizione dello show. Un trionfo che oltre la gloria porterà anche un ricco montepremi. Infatti, una delle domande che si stanno ponendo in queste ore i telespettatori è la seguente: quanto guadagna chi vince L’Isola dei Famosi?

Ci siamo. Come detto, questa sera, lunedì 27 giugno, andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2022, dalle 21:45 su Canale 5. L’ultima puntata del reality sarà condotta come sempre dalla bellissima e bravissima Ilary Blasi che sul finire della notte darà il nome del vincitore.

In gara ancora sei naufraghi: Luca Dafrè, Nick Luciani, Maria Laura De Vitis che è stata incoronata finalista grazie alla prova avvenuta nella puntata del 20 giugno, Mercedesz Henger e Carmen Di Pietro elette tramite un telefoto flash con percentuali pari rispettivamente al 32% e 58%, e infine Nicolas Vaporidis, in realtà il primo ad essersi conquistato la finale.

Quello che in tanti si stanno chiedendo è quanto guadagna chi vince l’edizione 2022 del reality. Anche in questo caso, così come lo scorso hanno, sarà di 100 mila euro il montepremi. Esattamente come lo scarsa edizione, metà della cifra verrà data in beneficenza. Quindi 50 mila euro saranno effettivamente vinti, mentre l’altra metà sarà data come gesto solidale.

Di seguito un post dell’Isola su Instagram con l’ultimo successo del gruppo:

