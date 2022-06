Rivelazioni tra vita privata, lavoro e fede per Elisabetta Gregorarci che ha raccontato diversi aneddoti legati al suo modo di vivere.

Non solo il suo rapporto con gli uomini raccontato qualche tempo fa, Elisabetta Gregoraci si è confessata a 360° a Gente svelando diversi aspetti inediti della sua vita. Tra lavoro, shooting fotografici e fede. Proprio a tal proposito, la showgirl ha rivelato di aver avuto, fin da piccola, un modello molto preciso.

Elisabetta Gregoraci: lavoro, famiglia e fede

Elisabetta Gregoraci

“Faccio spettacolo, poso per pubblicità fashion, mi piace vestirmi femminile e, perché no, anche sensuale”, ha spiegato senza problemi Elisabetta Gregoraci. “Un conto è ciò che si vede, un altro è quello che sento, quello che vivo quando sono lontana dai riflettori, compresa la voglia di fare del bene. I valori che mi hanno trasmesso sin da bambina, come l’altruismo e la solidarietà, hanno radici profonde che sono cresciute con me e che poco c’entrano con l’abbigliamento che indosso”.

La 42enne ha poi proseguito con una sorta di viaggio molto interiore e privato: “La fede mi ha sempre accompagnata e sostenuta, soprattutto nelle circostanze più difficili che ho dovuto superare. Per me è un punto di riferimento, mi fa stare bene e mi fa sentire più serena”.

Sulla preghiera, gli insegnamenti a suo figlio e un modello seguito fin da quando era piccola, la Gregoraci ha aggiunto: “Attraverso la preghiera ringrazio per quello che la vita mi ha dato, che è molto di più di quanto immaginassi: la famiglia, mio figlio Nathan Falco, di 12 anni, la salute delle persone alle quali voglio bene, un lavoro che adoro, l’affetto della gente che mi segue”.

E ancora sulla famiglia e il rapporto con la fede: “Mia nonna Angela e mia mamma Melina, entrambe erano devote alla Madonna. Le prime preghiere me le hanno insegnate loro, le recitavo prima di dormire. Insieme andavamo a messa ogni domenica e all’epoca il mio mito era madre Teresa di Calcutta per come si dedicava al prossimo”.

Di seguito un recente post Instagram al mare della Gregoraci:

