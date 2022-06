Ci siamo. Ancora poche ore alla finale de L’Isola dei Famosi 2022. Questa sera, su Canale 5, si scoprirà chi sarà il vincitore dell’edizione di quest’anno. Tanta emozione e attesa per conoscere chi si porterà a casa il ricco montepremi e soprattutto per vedere quali saranno le reazioni di tutti i naufraghi arrivati all’ultima puntata del lunghissimo reality.

Chi sarà il vincitore de L’Isola dei Famosi 2022? Ancora poche ore e poi si saprà chi potrà portarsi a casa il ricco montepremi. Sono rimasti Carmen Di Pietro, Luca Daffré, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani. Saranno loro a giocarsi il successo.

Sul web sono tanti gli utenti che parlando dell’ultimo atto del reality condotto da Ilary Blasi e pare esserci grande discussione su chi possa effettivamente risultare il vincitore. A fare particolare simpatia sono Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis, con quest’ultimo dato in vantaggio per il trionfo.

Sarà lui a portarsi a casa i 100 mila euro del ricco montepremi? Chi lo sa. Per ora, gli attenti telespettatori hanno potuto assistere alle ultime richieste dei naufraghi. Infatti, ai finalisti è stato dato modo di esprimere un desiderio per la serata speciale.

Maria Laura ha chiesto una pizza e delle patatine fritte, proposta accolta bene anche da Mercedesz. Carmen, invece, ha spiegato come a lei andrebbe bene mangiare qualsiasi cosa.

Di seguito le ultime ore dei naufraghi sull’Isola in un post Instagram che fa crescere l’attesa per la finale:

View this post on Instagram

