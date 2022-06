La bella conduttrice rivela qualche dettaglio su come il marito si pone con lei e quali sono le loro abitudini di coppia, in riferimento al maschilismo.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera Caterina Balivo parla dei ruoli in casa, di come si pone suo marito Guido nei suoi confronti e dell’educazione dei figli. La conduttrice svela anche il motivo per cui ha deciso di allontanarsi per due anni dalla Tv e del suo ritorno a Chi vuole sposare mia mamma?

Le dichiarazioni di Caterina Balivo

Una foto della conduttrice

Come riporta Today, Caterina Balivo parla dei motivi per cui si è allontanata dalla tv: “Volevo ascoltare quello che succedeva nel mondo e anche alla mia famiglia. Anche solo trovarmi a pranzo con loro a mangiare piatti cucinati da me era una sensazione stranissima, dopo tanti cestini consumati in camerino mentre venivo truccata. “

E ancora: “È stato più complesso di così. Facevo un programma allegro, leggero, che a quel punto sentivo stonato. Avendo Guido accanto, ho capito che il mondo stava cambiando e io, se vedo l’onda arrivare, voglio surfare, non starmene in spiaggia. Avevo un figlio in Dad, una bimba di due anni che avevo cresciuto nei ritagli di tempo. Da sempre, lavoravo dieci ore al giorno. A volte, mettersi in gioco vuol dire anche fermarsi, ascoltarsi, cambiare scala di priorità. Ora, non voglio più stare tutti i giorni tante ore fuori casa”.

Sul marito dichiara: “Mio marito non è maschilista, però c’è tanto da fare sulla parità di impegni. Arriveremo alla parità quando i due genitori si creano lo stesso problema sugli orari di lavoro, controllando se c’è la recita o la visita medica del bambino”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG