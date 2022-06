Il tetto del palco dove doveva esibirsi l’artista è crollato, 2 addetti ai lavori sono rimasti feriti sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco.

Brutto episodio per la cantante, crolla la tettoia del palco del suo concerto previsto per stasera a Bassano. Secondo quanto è emerso fino ad ora, la struttura si è piegata di 45°. I feriti sono due addetti ai lavori ma non in modo grave. Sul posto è intervenuta la polizia, i carabinieri e i vigli del fuoco in modo tempestivo.

Crollata la tettoia del palco: concerto rinviato per Elisa

Elisa Toffoli

Il concerto era previsto per martedì 28 giugno, ma qualcosa è andato storto per Elisa che avrebbe dovuto esibirsi a Bassano. La tettoia del palco ha ceduto, nonostante fosse già stata montata. Questo ovviamente ha costretto l’artista a rinviare il suo Back to the Future Live Tour.

Sulla pagina ufficiale di Elisa si legge: “A causa del cedimento del palco dell’organizzazione locale che avrebbe dovuto ospitare la prima tappa del tour di Elisa, il concerto in programma martedì 28 giugno al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa è stato rinviato al 3 agosto 2022. I biglietti restano validi”.

La polizia e i carabinieri stanno facendo i dovuti accertamenti per capire l’accaduto e rendere operativo il palco il prima possibile. Per ora la cantante non ha rilasciato commenti personali ai fan ma in ogni caso dovrebbe esibirsi il 3 agosto, salvo imprevisti. Ovviamente la data potrebbe sempre subire delle variazioni ma si spera che gli interventi siano quanto mai tempestivi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG