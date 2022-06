Fedez stasera salirà sul palco del Duomo a Milano per cantare i suoi successi migliori insieme a J-Ax. Il concerto gratuito si chiama Love Mi ed è un’iniziativa capitanata dai due artisti che hanno di recente fatto pace. Durante le prove, sul palco compare la piccola Vittoria che fa impazzire tutti e poi anche Leone che balla scatenato.

Durante le prove del concerto, Chiara Ferragni fa salire sul palco la piccola Vittoria che, con in mano il microfono, comincia ad esplorare l’ambiente. Una scena tenerissima che ha fatto impazzire i presenti in piazza Duomo.

Ma ad assistere all’esibizione del rapper non c’è solo la secondogenita dei Ferragnez. Leone ha deciso di sostenere il suo papà ballando a ritmo e insieme ad una sua amichetta. I due bimbi si sono presi per mano e hanno cominciato a muoversi sulle note delle hit più amate dei due artisti.

Insomma, anche se mamma Ferragni ha avuto il suo bel da fare per tenere i bambini fermi la scena ha fatto impazzire i fan. Fedez è dunque pronto per il concerto che si terrà stasera e ha fatto sapere che “il tempo dovrebbe reggere” nonostante la giornata sia uggiosa.

