La nota attrice Mary Mara si è spenta il 26 giugno a 61 anni, sembra che sia stata trovata annegata in un fiume e sono in corso delle indagini.

Nota e versatile attrice, molto amata dal pubblico per la sua partecipazioni a diverse serie tv quali: E.R, Law and Order, Ray Donovan e tante altre. Mary Mara è morta all’età di 61 anni e la notizia ha rattristato i suoi fan soprattutto per le modalità della sua morte. Il corpo dell’attrice è stato rinvenuto nelle acque di Cape Vincent, a New York dove probabilmente è annegata. La polizia sta svolgendo le indagini per ricostruire quanto e accaduto.

Cenni alla carriera di Mary Mara

Come riporta Di Lei: “Nata il 21 settembre 1960 a Syracuse a New York, la Mara ha iniziato sin da giovanissima ad appassionarsi al mondo dello spettacolo. Il suo debutto, avvenuto nel 1989 con Blue Steel, è stato un vero e proprio trampolino di lancio per una carriera televisiva di tutto rispetto, anche se non sono mancati i ruoli al cinema. Negli anni ’90, infatti, ha iniziato a partecipare a numerose serie: dapprima il ruolo in alcuni episodi di Law & Order, e poi la fama mondiale grazie a E.R., in cui c’è stata per ben nove episodi.

A ricordare in modo straziante Mary Mara è il suo agente che su Variety dichiara: “Mary è stata una delle migliori attrici che io abbia mai incontrato. Aveva un fantastico senso dell’umorismo e una visione unica della vita. Era assolutamente bravissima, e molto amata. Ci mancherà”.

