Anche nello star system non tutto è rose fiori quando si tratta di famiglie: ecco quali sono i vip e le celebrità che hanno litigato con i loro parenti.

Rancori, litigi e dissapori sono problemi comuni a molte famiglie, e a quanto pare le star non ne sono immuni: alcune celebrità hanno apertamente ammesso di aver litigato o chiuso i rapporti con alcuni dei loro più intimi familiari. Scopriamo chi tra loro ha litigato con i parenti, dall’Italia all’estero.

I vip che hanno litigato con i parenti

In Italia sono celebri le liti a colpi di social che hanno avuto i fratelli Muccino, Silvio e Gabriele, che spesso se ne sono dette di tutti i colori. Nel 2016 alcune affermazioni di Muccino Jr nei confronti del fratello maggiore lo costrinsero a sporgere querela (poi ritirata nel 2020 durante la prima udienza in tribunale). Non è chiaro se i due abbiano mai chiarito i loro dissapori, ma Gabriele Muccino ha più volte dedicato alla questione alcuni messaggi sui social (non ultimo il post in cui annunciava di aver ritirato la querela nei confronti del fratello minore).

Oggi ho ritirato la querela contro mio fratello Silvio per diffamazione. Mi interessava che un giudice, con tutti i documenti alla mano, lo rinviasse a giudizio. E questo è accaduto. Non mi interessa la sua condanna. Chiudo così questa parentesi triste e insensata. — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) January 14, 2020

Un’altra lite familiare che ha tenuto i curiosi sulle spine per mesi è quella – presunta – tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra, grande assente alle nozze dell’ereditiera con Dj Afrojack. “Come in tutte le famiglie si bisticcia. Direi che è normale, anche da piccoline lo facevamo. Però io le voglio molto bene, le auguro il meglio per la vita e la carriera”, ha dichiarato a Nuovo Ginevra Lamborghini. Le due sveleranno mai i retroscena nascosti del loro rapporto?

Altra lite tra fratelli – finita piuttosto male (visto che non parlerebbero da anni) – è quella tra Fabri Fibra e suo fratello Nesli. “Già con Applausi per Fibra (singolo di Fibra, del 2006 , ndr) non eravamo più né soci né amici né fratelli. Estranei, che non si devono incontrare. Nelle interviste quando gli chiedono di me butta lì due o tre paroline, che stanno sempre per: “Scrive bene, ma qui siamo in serie A, non tiriamo fuori la C”, ha raccontato Nesli a Vanity Fair.

La lite tra Madonna e suo figlio Rocco

Per quanto riguarda le star oltreoceano una delle liti più famose è senza dubbio quella avuta da Madonna e suo figlio maggiore, Rocco Ritchie. Il ragazzo ha scelto di andare a vivere col padre Guy Ritchie, che avrebbe ingacciato con l’ex moglie un’agguerrita battaglia per l’affidamento.

La Regina del Pop avrebbe provato più volte ad appianare le sue divergenze col figlio, e sembra che finalmente nel 2020 ci sia riuscita. In occasione del compleanno di Rocco ha infatti scritto via Instagram: “Buon compleanno Rocco. Com’è possibile che siano già passati vent’anni? Ti amo più di quanto tu possa immaginare”.