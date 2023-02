Ancora protagonista al GF Vip Edoardo Donnamaria. Questa il ragazzo ha usato delle frasi terribili che sono state censurate.

Episodio discutibile al GF Vip che ha fatto insorgere telespettatori e mondo social. Protagonista Edoardo Donnamaria ma questa volta niente che riguarda Antonella Fiordelisi e altri concorrenti. Il volto di Forum, infatti, si è lasciato andare ad alcune esternazioni molto particolari che sono poi state censurate dalla produzione ma che comunque non sono sfuggite ai vari telespettatori e utenti social che lo hanno fortemente criticato.

Edoardo Donnamaria censurato dal GF Vip: bufera per le sue parole

Edoardo Donnamaria

In vista di quella che sarà la fine del reality show di Canale 5, i vari concorrenti rimasti stavano parlando in cortile di come si potrebbe vivere l’ultima settimana nella Casa. Come detto, tra chi stava discutendo c’era anche Edoardo Donnamaria che ha detto ai compagni accanto a lui: “Io pensavo che figo se il premio di vincere il GF fosse tipo che escono tutti dalla Casa, ti danno una doppietta e tu puoi andare in giro per la Casa a sparare”.

E ancora: “Macché, un fucile da caccia a sparare tutte le telecamere”, ha aggiunto. Frasi che subito hanno trovato il parere in disaccordo dei presenti: “Ma cosa dici, mi dissocio”, “No, tu sei un pazzo”, hanno detto i vari Onestini e Tavassi che erano con lui.

Poco dopo la regia ha censurato il proseguimento del dialogo temendo in ulteriori frasi di violenza da parte del ragazzo.

Il web è insorto giudicando “violento e schifoso” proprio Donnamaria che comunque non è nuovo a certe affermazioni. Infatti, prima di parlare di doppietta e fucile, aveva detto: “Vabbè tutti abbiamo le voci nella testa. Io sento sempre ‘uccidi, uccidi, ammazza, sangue, sangue”.

Di seguito un post Twitter con le parole del ragazzo e le reazioni dei compagni ma anche degli utenti social:

Di seguito, invece, quelle che erano state alcune parole dette prima dell’episodio del “fucile”:

#Nikiters #fiorde #nikella #donnalisi EdoD : vabbè io sempre sento le vocine sulla testa .. uccidi uccidi ammazza sangue sangue.. io sono scioccata e non sto scherzando! pic.twitter.com/y56v9uc5fR — Lori (@Lori74331794) February 24, 2023

