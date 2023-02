Il ricordo di Christian De Sica di Maurizio Costanzo con tanto di aneddoto su un momento molto toccante tra i due.

Il primo e l’ultimo incontro, ma anche retroscena e aneddoti mai rivelati prima d’ora. Christian De Sica, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato del compianto Maurizio Costanzo, morto venerdì 24 febbraio 2023 a 84 anni.

Christian De Sica parla di Maurizio Costanzo

Nel corso della bella intervista di Christian De Sica sul rapporto e il ricordo di Maurizio Costanzo anche dei passaggi inediti come l’aneddoto sulle lacrime del compianto giornalista e conduttore.

“Ricordo che nel 2006 mi chiamò per uno spettacolo scritto con Enrico Vaime, Parlami di me. Alla prima Maurizio venne dietro le quinte e ci disse: non abbiate paura perché stasera ci stanno tanti figli di buona donna che sperano che voi sbagliate per poter dire che lo spettacolo è brutto. Fregatevene. Lo spettacolo ebbe un tale successo che ci fu una standing ovation. Io e Maurizio ci siamo abbracciati nel backstage e lui piangeva. Credo di poter essere l’unico a poter dire di aver visto Maurizio piangere”, ha detto l’attore.

Sul rapporto extra lavoro poi: “Se ci vedevamo oltre al lavoro? Poco, lui era sempre dietro a mille progetti. Ci siamo visti diverse volte a casa sua quando abbiamo scritto Parlami di me. La cosa che mi colpì è che mangiava sempre tramezzini, pizzette, niente di cucinato. Arrivava tutta roba dal bar, non ho mai visto una pasta o un risotto…”.

Ma l’ultimo incontro, De Sica lo ricorda bene: “Proprio all’ultima puntata del suo Costanzo Show. Ne conservo un’immagine felice, mi fece raccontare tanti aneddoti e rideva come un matto. Mi porto dietro un bel ricordo insieme alla tartarughina che regalava sempre a tutti gli ospiti”.

Di seguito anche un post Instagram dell’attore in memoria di Costanzo:

