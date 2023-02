Giornate di lavoro e di forte pressione per Chiara Ferragni che si è trovata a “fare i conti” anche con i Maneskin. Cosa è successo alla MFW.

Non devono essere state settimane facili per Chiara Ferragni che dopo Sanremo ha dovuto fare i conti con la crisi, vera o presunta, con suo marito Fedez ma anche i tantissimi impegni di lavoro arrivati con la Milano Fashion Week. In una recente sfilata alla quale ha partecipato, come se non bastasse, pare proprio che l’influencer se la sia dovuta vedere pure con i Maneskin che non le hanno fatto passare dei momenti super tranquilli…

Chiara Ferragni infastidita dai Maneskin

Chiara Ferragni

Come anticipato, nonostante la non totale serenità che, però adesso sembra essere stata almeno parzialmente ritrovata a casa, Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti anche con il lavoro e i tanti impegni dovuti alla Milano Fashion Week alla quale non poteva certo mancare.

Nelle ultime ore sta diventando virale un filmato che vede l’imprenditrice digitale scocciata o per lo meno infastidita… dai Maneskin.

Ebbene sì, perché presente in prima fila alla sfilata di Gucci, la bella Chiara si è trovata al suo fianco proprio la nota band. Nel corso dell’evento Thomas Raggi e Victoria De Angelis, probabilmente per fare un po’ di “spettacolo”, hanno cominciato a muoversi a ritmo di musica mentre era in corso la passerella. Una situazione che non è sembrata piacere proprio alla moglie di Fedez che è stata filmata da qualche presente tutt’altro che felice.

Molto probabilmente la Ferragni avrebbe gradito osservare la sfilata senza problemi ma la band ha scelto di godersi in modo diverso la sfilata provocando qualche sguardo non proprio contento della nota infleuncer.

Nei commenti al video che gira su Tik Tok, infatti, ecco gli utenti scherzarci su: “Poverina, gli occhi le girano”, “Non li sopporta proprio”, “Ma cosa fanno?”, “Ahahah Chiara sta provando a sorridere ma con quei due che si muovo a ritmo non ce la fa proprio”.

Di seguito anche il video diventato virale su Tik Tok:

