Delle curiosità svelate dall’attrice Carolina Crescentini su alcuni momenti particolari che si vivono sul set a proposito di scene “spinte”.

Da Boris a Mare Fuori, il risultato non cambia, almeno per quanto riguarda il successo e… le scene di rapporti intimi sul set. Parola di Carolina Crescentini che a ‘Belve’, nella puntata di oggi con Francesca Fagnani, ha sottolineato anche alcune particolarità che avvengono nel corso delle riprese di serie tv e film.

Carolina Crescentini e le scene intime sul set

Carolina Crescentini

Nelle prime anticipazioni riportate da Davide Maggio con tanto di clip video, Carolina Crescentini, imbeccata alla perfezione dalla conduttrice Francesca Fagnani, ha risposto ad alcune domande sulle scene intime sul set e i rapporti, veri, che i registi alle volte chiedono agli attori.

“Di atmosfera erotica c’è veramente molto poco”, ha affermato l’attrice. “Intorno a te ci sono 70 persone…”. E ancora rispondendo alla domanda della presentatrice sulla possibilità di sottrarsi alle scene intime: “Se è necessario a livello drammaturgico lo faccio, però a volte non serve a niente, è come si diceva in Boris, gli sceneggiatori ad un certo punto dicevano: ‘famoli scopa’! Così, de botto'”.

Da Boris a Mare fuori, a quanto pare, il risultato non cambia: “Durante la seconda stagione di Mare Fuori, ad un certo punto ci sono due latitanti, li abbiamo persi. Io e il comandante siamo lì: ma diamogli un po’ di tempo!. E quello fa: ‘famoli scopa’ de botto!'”.

Insomma, certe volte alcune scene sembrano quasi “provocate” dalla vena artistica dei registi e magari non hanno troppo a che vedere con l’evolversi dei fatti nella serie.

Staremo a vedere se verranno svelate altre curiosità su Mare Fuori ma anche in generale su altre situazioni che gli attori vivono sul set mentre stanno recitando.

Di seguito anche il post con le parole della donna:

Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scopà’. È successo anche nella seconda stagione di Mare Fuori.



Lo dice la Crescentini a @Francescafagnan nel corso di #Belve. Video in anteprima 👇🏻👇🏻👇🏻https://t.co/eKGkvxncwT pic.twitter.com/W8uO9JULmv — Davide Maggio (@davidemaggio) February 28, 2023

