La storica intervista a cuore aperto tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo che fece emozionare entrambi in diretta tv.

Un rapporto davvero speciale, unico e raramente “mostrato” in pubblico. Eppure, dopo la morte di Maurizio Costanzo, sono tanti i telespettatori che sono andati a ricercare alcuni momenti tra il giornalista e sua moglie Maria De Filippi. In modo particolare spicca una famosa intervista che l’uomo fece alla sua dolce metà in cui, tra un sorriso e una battuta, entrambi si fecero trasportare dalle emozioni andando, quasi, a piangere davanti a tutti.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: l’emozionante intervista

Maurizio Costanzo Maria De Filippi

“Ti sei giustamente commossa”, ha detto punzecchiando la moglie Costanzo dopo averle fatto vedere un filmato della sua vita. “Eh sì, un inizio leggero. Ma non si fa così. Io a differenza tua (quando faccio le interviste ndr) non parto con un filmato di quelli che ti toccano le viscere”, ha subito risposto Maria De Filippi. “Tu parti con ‘in carriera’. C’ho la scheda”, ha simpaticamente replicato l’uomo.

Nel corso di quella famosa intervista, poi, anche un altro servizio dove la Queen di Mediaset diceva apertamente nel corso di un incontro (raro) in tv ad Amici: “Amo moltissimo questo piccolo, grande uomo e lo dico pubblicamente”.

Successivamente anche le immagini del matrimonio con Costanzo che aveva spiegato di essere sereno perché, essendosi sposato in comune altre volte, era abituato perché “conosceva la prassi”.

Infine, il momento più bello, quando con le immagini era stata ripercorso la loro storia: “Hai rotto con questi filmati”. E Costanzo: “Eh lo so. Mi sono commosso pure io, non solo te”.

Di seguito anche un post Tik Tok dove è possibile vedere il filmato con parte dell’intervista e le grandi emozioni che entrambi aveva vissuto a conferma del grandissimo amore e rispetto che provavano reciprocamente:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG