Gag social virale con Tananai protagonista. Il cantante, in taxi, non è stato riconosciuto mentre in radio c’è la sua canzone ‘Tango’. La reazione.

Quinto classificato a Sanremo 2023 con la canzone ‘Tango‘, Tananai è stato tra gli artisti maggiormente apprezzati dell’ultima kermesse musicale. Sebbene, come detto, il suo brano abbia avuto grande successo, non tutti hanno bene in mente il volto dell’artista che la canta. Non ci credete? Vedere per credere il filmato girato dal diretto interessato a bordo di una taxi con il conducente che apprezza la sua musica ma… non lo riconosce.

Tananai in taxi non viene riconosciuto: il video

Tananai

Tananai ha pubblicato in queste ore delle stories su Instagram all’interno delle quali è protagonista in un taxi. Il cantante si stava muovendo per qualche impegno quando alla radio viene messa la sua canzone: “Scusi, può alzare il volume?”, ha chiesto al tassista. “Certo. Bella, mi piace”, ha risposto il conducente del mezzo.

Poi, per parlare e fare conversazione, l’uomo ha domandato: “Ha seguito il Festival?”. Il cantante, imbarazzato, ha dunque risposto: “Beh, si ho visto. Anzi ero lì. Sono io quello della canzone”.

Il tassista, a quel punto ha replicato: “No, ma davvero? Allora ci facciamo la foto dopo. Mi***a non ti avevo riconosciuto”.

Divertito, il giovane cantante ha poi continuato a parlare dicendo tante cose e scherzando anche sulle bufale che girano sulla sua presunta parentela con Biagio Antonacci: “Sono suo nipote? No non è vero. Anzi, lo odio”, ha detto. Poi, per evitare problemi: “No, scherzo non è vero”.

Una gag davvero divertente che in queste ore è diventata virale ed è stata apprezzata proprio per la reazione divertita dell’artista che si è fatto due risate con quello che, a quanto pare, era anche un suo fan.

Di seguito anche il post di disagiotv che ha raccolto il racconto e il video del cantante:

