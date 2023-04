Appena tornata dal suo viaggio in Ucraina Paola Barale ha confessato le sue emozioni verso la distruzione causata dalla guerra.

Paola Barale è rientrata in queste ore dall’Ucraina e ha confessato in un lungo post via social le emozioni provate dopo aver visto alcune aree distrutte dalla guerra. La showgirl ha concluso il suo post con un messaggio contro i bombardamenti che, da oltre un anno, stanno mettendo in ginocchio il paese.

“Che viaggio e che esperienza. Intensa e costruttiva, a tratti decisamente dolorosa. Non sono venuta qui per occuparmi di guerra, ma inevitabilmente mi sono ritrovata davanti ai segni evidenti di questo terribile e delirante momento storico. Palazzi bombardati, scuole distrutte, interi quartieri abbattuti…”, ha scritto la showgirl, che ha viaggiato da Kiev a Varsavia per la realizzazione di un reportage.

Paola Barale in Ucraina: il messaggio sui social

Paola Barale è rientrata in queste ore dall’Ucraina e ha dedicato un lungo post al conflitto che ormai da un anno e mezzo sta devastando il paese. “La guerra non fa né vincitori né vinti. Fa solo male”, ha scritto il volto tv al termine del suo messaggio e dopo aver condiviso sui social alcune immagini di ciò che ha visto mentre si trovava in Ucraina.

Il suo post ha fatto il pieno di like tra i fan e in tanti, come lei, hanno espresso il loro dolore per il conflitto iniziato a febbraio 2022. Paola Barale ha trascorso l’ultima settimana in Ucraina per la realizzazione di un reportage e le immagini da lei condivise non hanno mancato di colpire e commuovere il suo pubblico social.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG