Leonardo Pieraccioni ha voluto Massimo Ceccherini in molti dei suoi film più famosi e, in un’intervista al Corriere della Sera, ha svelato quali sarebbero i suoi rapporti attuali col famoso collega che, dopo l’esperienza fatta all’Isola dei Famosi 2017, ha continuato a condurre una vita piuttosto riservata.

“Ha avuto momenti caotici con qualche bicchierino di rum di troppo. Era il terrore delle feste. (…) Ma ora è diventato un prete di provincia. Abita in campagna sopra Pistoia con una ragazza che l’ha salvato. Ma ogni tanto dovrebbe bersi un goccetto. È diventato di una noia, parla solo del figlio. Prima era troppo se stesso, come lo era Piero Ciampi”, ha confessato.

Massimo Ceccherini ha trovato la felicità accanto a Elena Labate e, durante la sua ultima avventura tv all’Isola dei Famosi, decise di lasciare il programma proprio dopo aver difeso la sua amata (a seguito di una lite da lui avuta con il collega Raz Degan). Leonardo Pieraccioni, che con Ceccherini ha condiviso i set di molti dei suoi film più famosi, ha svelato alcuni retroscena sulla vita privata del collega e ha confessato anche di non averlo invitato a una sua festa di compleanno per paura che combinasse qualche guaio.

“Feci a lui la prima telefonata. Mi fai un regalo per i miei 50 anni? Non venire al compleanno. Temevo che facesse le sue battute di m…, che mi creasse imbarazzo mettendomi a disagio”, ha rivelato il famoso regista. Ceccherini romperà il silenzio sull’argomento?

