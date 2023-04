Cristina Scuccia, concorrente all’Isola dei Famosi, è stata attaccata riguardo alle scelte di vita intraprese dopo l’abbandono dei voti.

L’ex suora Cristina Scuccia si trova al momento in Honduras come concorrente all’Isola dei Famosi. Una decisione che ha stupito tutti, visto il passato della ragazza. Proprio per questo motivo è stata pesantemente attaccata dalla comunità religiosa e nelle scorse ore una nota suora della Tv ha commentato la vicenda.

Cristina Scuccia, l’attacco di Suor Anna Alfieri

Suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della Cei e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, ha rilasciato una lunga intervista commentando le recenti scelte di vita di Cristina Scuccia. Secondo quanto riporta AdnKronos, Suor Anna non sarebbe stupita della decisione di Scuccia di lasciare i voti, quanto più del percorso iniziato dopo.

Suor Anna si dice stupita e delusa del comportamento di Scuccia: “Non mi ha stupito l’uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa. Mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo l’uscita dalla vita religiosa. Già dalle origini, da quando partecipò a ‘The voice of Italy’, mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua vita religiosa. Cantare? Potremmo dire che c’è il valore aggiunto di evangelizzare, forse.“

Dopo aver tolto il velo, Cristina ha ripreso in mano la sua carriera da cantante, pubblicando nuova musica accompagnata anche da video musicali in cui balla: “Ballare? Quando nella nostra vita facciamo delle scelte fondamentali, tutto il nostro esistere ne è influenzato. Cristina Scuccia ha una bellissima voce, potrebbe puntare su quella con un percorso serio, faticoso. Le scorciatoie non aiutano mai“.

Infine ha commentato la recente scelta dell’ex suora di approdare all’Isola dei Famosi: “Non giudico, lei avrà la sua coscienza, ma mi sono dispiaciuta di quanto fatto dopo. Dalle canzoni sensuali fino a L’Isola dei Famosi, mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti. Se avessi potuto parlarle e consigliarla le avrei detto di prendersi il tempo per rielaborare le scelte fatte, i propri obiettivi, la direzione da seguire. Ho provato una sorta di dispiacere per il cammino intrapreso dopo l’uscita dalla vocazione e che mi pare vada a sciupare tutto un passato”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG