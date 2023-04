Una recente storia Instagram di Giulia De Lellis ha fatto tornare prepotenti i rumors di crisi col fidanzato. Le parole.

Dopo aver smentito nei giorni scorsi le voci di crisi col suo fidanzato Carlo Beretta, Giulia De Lellis torna a far parlare di sé. Anche in questo caso le sue parole potrebbero avere varie interpretazioni anche se sembrano piuttosto palesi sebbene si tratti di una citazione ad una canzone.

La frase social di Giulia De Lellis: con chi ce l’ha?

Giulia De Lellis

Attraverso una storia Instagram, al momento scaduta o comunque non più presente, la De Lellis ha pubblicato alcune parole citando una canzone e ha fatto venire tanti dubbi sul suo attuale rapporto con il fidanzato Carlo Beretta.

La giovane modella e influencer ha condiviso alcune frasi del testo di ‘Il male che mi fai’, brano di Geolier con Marracash. “Baby, chi lo sa come andrà a ‘sto giro. Ma non puoi tradirmi se per primo non mi fido”. Queste, per la precisione, le parole citate.

Proprio il significato di tale parte riportata ha fatto subito venire a galla tanti dubbi ai fan della ragazza e della coppia. Con chi ce l’ha ora Giulia?

In passato la donna era rimasta scottata dai tradimenti. In particolare quelli scoperti e avvenuti da parte dell’ex Andrea Damante. Con l’attuale compagno, Carlo, sembrava essere tutto superato, ma queste frasi sulla fiducia e sui tradimenti potrebbero far pensare il contrario.

Staremo a vedere se la ragazza darà qualche precisazione e spiegazione in merito. Per saperlo bisogna restare sintonizzati sulle sue stories Instagram.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’influencer con diverse foto utilizzare per fare gli auguri di Pasqua in dolce compagnia proprio del fidanzato e del tenero cagnolino. Nella didascalia spiccava proprio la frase “Auguri da noi” che aveva smentito, all’epoca, ogni situazione di crisi:

Riproduzione riservata © 2023 - DG