Tra i protagonisti de L’Isola dei Famosi c’è Alessandro Cecchi Paone che ha parlato delle motivazioni che lo hanno portato a partecipare.

Indubbiamente tra i volti che verranno osservati con maggiore attenzione in questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi c’è Alessandro Cecchi Paone che partecipa insieme al compagno Simone Antolini. Proprio il divulgatore scientifico ha parlato di recente a Nuovo TV spiegando cosa lo abbia portato ad accettare di diventare concorrente del reality, in coppia.

Alessandro Cecchi Paone e L’Isola dei Famosi: il perché della partecipazione

ALESSANDRO CECCHI PAONE

“Mediaset voleva un po’ di cultura in questo reality”, ha detto Cecchi Paone. “Ed ecco perché hanno spinto per avermi. Ci tenevano molto a farmi partecipare insieme al mio compagno Simone Antolini. Un bel messaggio, anche se dovrebbe essere un dato acquisito che esistono ‘le’ famiglie e non ‘la’ famiglia”, ha spiegato l’uomo.

E proprio del tema famiglia e del messaggio che il divulgatore scientifico ha intenzione di portare nel reality, lo stesso Cecchi Paone aveva parlato prima della partenza per l’Honduras a TV, Sorrisi e Canzoni: “Ho deciso di partire in coppia per L’Isola dei Famosi per veicolare un bel messaggio di inclusione, per dimostrare che nelle coppie la differenza d’età non limita ma valorizza. E mostrare il nostro rapporto senza filtri. Credo che sia una bella cosa mostrare la nostra normalità. Cosa mi mancherà in questi mesi? L’ambiente domestico e le comodità. Quali esperienze simili a L’Isola ho vissuto in passato? I vari viaggi con La macchina del tempo e la mia precedente partecipazione a questo reality nel 2012”.

Staremo a vedere quindi come si comporteranno i due e quali saranno le reazioni dei presenti sull’isola e in generale del pubblico.

Di seguito anche un simpatico post Instagram de L’Isola con il conduttore e il suo compagno protagonisti:

