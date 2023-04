Si racconta Anna Falchi e lo fa tra lavoro e affetti. In particolare sulla ritrovata felicità con il “nuovo” compagno Walter.

Dopo un periodo durante il quale ha preferito non uscire allo scoperto, adesso Anna Falchi trova il coraggio e si espone a proposito del “nuovo” fidanzato Walter. Il loro rapporto era già noto dalla scorsa estate ma ora tutto diventa molto più reale con la showgirl che ha raccontato a Chi qualche dettaglio in più della relazione.

Anna Falchi e il nuovo fidanzato vicino di casa

Anna Falchi

“In famiglia ci frequentiamo, lui ha due figli e capita di stare tutti insieme: c’è un clima armonico. Ormai siamo tutti grandi e risolti da questo punto di vista”, ha spiegato la Falchi a proposito della sua relazione. “Molti sono scaramantici, ma io lo dico senza paura”. “Ci vuole attenzione. Non è stato tutto immediato, abbiamo costruito le relazioni nel tempo: per farlo bisogna conquistare la fiducia dell’altra famiglia”.

Parlando ancora del suo momento personale: “Le posso dire quello che tutti quanti hanno paura di dire: ‘Sono felice’. E, sono sincera, io cercavo quello: quello che non avevo prima era quella felicità lì. Per me non bisogna arrendersi: ci sono quelli che ti dicono che a una certa età contano altre cose nella vita… ed è pure vero, ma io voglio vivere quell’emozione lì: la vita è velocissima ed è una sola”.

Qualche dettaglio in più viene poi aggiunto a proposito del compagno: “Walter è un vicino di casa, il che non è male. Ma con lui, poi, c’è stato un corteggiamento romantico, bellissimo: è stato meraviglioso. Se è ancora bellissimo? Assolutamente sì”.

Di seguito un recente post Instagram della showgirl e conduttrice:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG