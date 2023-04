Mai banale nelle parole e nei gesti Ilary Blasi che dopo alcune recenti critiche ha risposto con un gesto che non è passato inosservato.

La prima puntata de L’Isola dei Famosi e la frecciatina a Francesco Totti, poi le vicende relative alla separazione con quello che sarebbe stato il primo round andato in scena in tribunale. Ora, però, parla lei. O meglio, mette tutti in silenzio. Ilary Blasi ha risposto ai tanti rumors e critiche nei suoi confronti per tutte le notizie arrivate sul suo conto. Sui social è, infatti, arrivato un gesto emblematico da parte della conduttrice…

Il gesto di Ilary Blasi sui social

Ilary Blasi

Nelle storie Instagram della Blasi, infatti, dopo i tanti rumors e notizie arrivate in queste ore tra Isola, frecciate e causa di separazione, ecco il gesto in risposta a tutti.

Come sempre, la conduttrice è stata ironica e diretta e, evidentemente chiara. Per la donna un selfie con il dito indice sulle labbra e con scritto: “Shh!”. Un gesto, una sola parola e un significato chiarissimo: silenzio a tutti quelli che parlano senza sapere.

A quanto pare le reazioni alle ultime vicende che riguardano lei e l’ex marito Totti non le sono piaciute e l’hanno piuttosto infastidita.

Staremo a vedere se col passare dei giorni la showgirl azzarderà anche qualche dichiarazione o, magari, lascerà alla seconda puntata de L’Isola dei Famosi qualche altro doppio senso molto speciale…

Di seguito anche un post Instagram di un utente che ha ripreso la storia della conduttrice:

