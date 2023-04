Chi sono i cantanti che si esibiranno alla cerimonia di incoronazione Re Carlo III? Ecco i nomi confermati e quelli che hanno rifiutato.

Grande trepidazione a Londra per l’incoronazione di Re Carlo III. Stando alle prime conferme ufficiali che arrivano da Buckingham Palace, sono diversi i cantanti che si esibiranno: dai Take That ad Andrea Bocelli. Non solo, sono spuntati anche i nomi degli artisti che hanno rifiutato l’ingaggio.

Incoronazione Re Carlo III, i cantanti chiamati ad esibirsi: da Bocelli ai Take That

Manca davvero pochissimo all’incoronazione di Re Carlo III: la cerimonia, salvo catastrofi naturali, è fissata per domenica 7 maggio 2023. Con l’avvicinarsi del grande giorno, sono diverse le indiscrezioni che trapelano da Buckingham Palace. Oltre alle vicende familiari e alle scommesse sulla presenza del principe Harry, della consorte Meghan Markle e dei piccoli Archie e Lilibet, ci sono informazioni interessanti anche in merito ai cantanti che sono stati chiamati ad esibirsi.

Il concerto si terrà al Castello di Windsor e, stando alle stime, si registrerà un sold out: sono attesi oltre 20mila ospiti. Secondo le comunicazioni arrivate dai portavoce di Re Carlo III, all’incoronazione sono stati confermati: Andrea Bocelli in duetto con Sir Bryn Terfel, i Take That, Katy Perry, Lionel Richie e Andrew Lloyd Webber. Tramite il suo profilo Instagram, Bocelli ha così commentato la sua presenza a Londra: “Ho cantato per sua maestà la regina Elisabetta molte volte in passato, ed è un grande onore essere chiamato ad esibirmi per l’incoronazione di re Carlo III in un giorno atteso con ansia da tutto il mondo“.

Incoronazione di Re Carlo III: i cantanti che hanno detto “no”

Non arrivano soltanto informazioni in merito ai cantanti che si esibiranno all’incoronazione di Re Carlo III, ma spunta anche qualche nome che ha rifiutato l’ingaggio. L’artista che sta facendo più discutere è Elton John, grande amico di Lady Diana. La motivazione ufficiale legata al “no” riguarda le date del suo tour, troppo vicine alla cerimonia del figlio di Elisabetta II. Gli altri che hanno preferito non partecipare sono: Ed Sheeran, Adele, Harry Styles e le Spice Girls.

